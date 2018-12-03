Эксперт: регионы России не имеют достаточно паллиативных коек для детей и взрослых

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Регионы РФ не имеют достаточного числа паллиативных коек, а также выездных патронажных служб для детей и взрослых, страдающих неизлечимыми и прогрессирующими заболеваниями, сообщила в понедельник руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"В 16 регионах не организовано оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 53 регионах отсутствуют отделения выездной патронажной службы для детей, в 11 субъектах отсутствуют паллиативные койки для детей, в 39 регионах количество паллиативных коек для детей не превышает пяти", - привела Федермессер данные в презентации, представленной в Госдуме на парламентских слушаниях, посвященных Стратегии развития здравоохранения.

Эксперт также отметила, что паллиативная помощь не нашла отражения в Стратегии развития здравоохранения, а также в национальном проекте "Здравоохранение". По словам Федермессер, потребность в паллиативной помощи в РФ почти в семь раз выше, чем число людей, получающих ее на данный момент. Во всех субъектах, в том числе и в Москве, где ситуация с обезболиванием и с паллиативной помощью лучше, наблюдается дефицит кадров. По ее словам, нехватка квалифицированных медицинских кадров в отрасли связана в первую очередь с тем, что эта сфера медицины непопулярна, а образовательные программы все еще недостаточны.

Стратегические действия

В Минздраве России ТАСС уточнили, что мероприятия, направленные на увеличение доступности паллиативной помощи, включены в ведомственную целевую программу. "Одним из актуальных вопросов Минздравом России признано развитие системы паллиативной медицинской помощи, в связи с чем был подготовлен проект ведомственной целевой программы с одноименным названием - "Развитие системы паллиативной медицинской помощи", - уточнили в министерстве.

На базе Сеченовского университета формируется федеральный центр паллиативной помощи. "Задачей федерального центра станет научно обоснованный подход определения потребности в оказании паллиативной медицинской помощи и внедрения лучших практик обеспечения качества жизни пациентов", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Федеральный центр паллиативной помощи запланирован и как координационный центр при осуществлении мероприятий по этому профилю медицинской помощи, в его задачи также войдет повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Речь идет о работе выездной патронажной службы, амбулаторной помощи паллиативным пациентам, об обеспечении респираторной поддержки на дому. На финансирование ведомственной целевой программы в 2019 году запланировано 4,35 млрд рублей.