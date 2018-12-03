Организаторы чемпионата WorldSkills в Казани намерены привлечь 3,5 тыс. волонтеров

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Организаторы мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, который состоится в 2019 году в Казани, планируют набрать 3,5 тыс. волонтеров. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе дирекции спортивных и социальных проектов, курирующей подготовку к чемпионату, выездной центр по набору волонтеров начал работу в рамках Международного форума добровольцев в Москве.

"Выездной центр рекрутинга будет работать на площадке форума в Москве до 4 декабря, в ходе презентации волонтерской программы WorldSkills Kazan 2019. Всего в рамках проведения WorldSkills 2019 планируется привлечь 3,5 тыс. волонтеров из России и других стран", - сказал собеседник агентства.

Заявки от добровольцев также принимают ресурсные центры на территории 14 регионов страны. В ноябре открылся казанский центр рекрутинга волонтеров WorldSkills 2019. По состоянию на 3 декабря, общее число заявок от людей, желающих стать волонтерами на чемпионате профмастерства, составило более 12,5 тыс.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года. Планируется, что в нем примут участие свыше 1,6 тыс. конкурсантов из более 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.

Деловая программа Международного форума добровольцев проходит с 3 по 4 декабря на ВДНХ. Форум станет итоговым мероприятием Года волонтера в России.