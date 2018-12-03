В Ростовском онкоинституте открылся первый на юге России симуляционный центр по онкологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый в Южном федеральном округе аккредитационно-симуляционный центр по онкологии, который позволит более качественно готовить врачей-онкологов, открыли в понедельник в Ростовском онкоинституте. Об этом сообщили в пресс-службе института.

"3 декабря в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте открыт первый на юге России аккредитационно-симуляционный центр по онкологии. Он создан в рамках приоритетного проекта Министерства здравоохранения РФ "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами", - говорится в сообщении.

Как уточнил генеральный директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит, в следующем году восемь выпускников ординатуры Ростовского НИИ онкологии пройдут процедуру аккредитации в новом центре института.

"Сейчас ординаторы проходят обучение на тренажерах-симуляторах. Приходя в медицинские учреждения на работу, наши выпускники будут владеть более широким спектром знаний и практических навыков, отработанными на роботах и фантомах онкологического профиля", - передает пресс-служба института слова Кита.

Центр состоит из четырех аудиторий. Залы оборудованы системами видеонаблюдения, аудиорегистрации и хранения цифровой информации. В палате интенсивной терапии робот-симулятор изображает пациента, он способен имитировать неотложные состояния по более чем 30 физиологическим показателям, таким как анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, пневмония или кровотечения различной степени. Эти состояния могут возникать на любых этапах лечения у онкобольных, уточняется в релизе.

"Открытие центра позволит повысить качество медицинского образования врачей-онкологов ЮФО и СКФО, а также объективность принятия решений о выдаче свидетельства об аккредитации специалистов-онкологов. На сегодняшний день институт полностью готов к проведению первичной специализированной аккредитации для выпускников ординатуры и для обучающихся по программам профессиональной переподготовки", - добавляется в сообщении.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Минздрава России - один из крупнейших онкоцентров России, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы юга России. Пациентами института являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 25 млн человек, а также жители других регионов РФ.