Комиссия ОП РФ узнает, как часто россияне пользуются интернетом в личных целях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций проведет опрос, чтобы выяснить, насколько часто россияне пользуются интернетом в своих личных целях. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель комиссии Александр Малькевич.

"Мы планируем в ближайшее время объявить о старте мониторинга развития информационного общества в РФ, который будет проведен в рамках реализации концепции развития информационного общества и соответствующей правительственной программы", - рассказал Малькевич.

Он пояснил, что речь идет об опросе граждан, по итогам которого общественники смогут узнать, сколько россиян используют интернет, в том числе различные онлайн-платформы, в личных целях. При этом, помимо определения приблизительной численности аудитории интернета в стране, специалисты планируют сделать ее "географический срез".

Кроме того, как рассказал Малькевич, члены комиссии намерены провести общественные слушания, посвященные теме нарушения прав журналистов в регионах России. По итогам слушаний предполагается выезд членов комиссии в регионы, чтобы на месте разобраться в тех или иных ситуациях, связанных с нарушением прав представителей СМИ.

Также глава комиссии ОП сообщил, что на 19 декабря намечено ее расширенное заседание с участием секретаря палаты Валерия Фадеева, посвященное Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей [отмечается 15 декабря]. Малькевич отметил, что участники мероприятия подведут итоги работы комиссии за год и обсудят планы на 2019 год.