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В Ярославской области стартовала программа развития личностного потенциала детей

Она направлена на развитие у детей навыков, которые позволяют им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, а также решать нестандартные проблемы

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Программу, которая предполагает поэтапное обучение педагогов школ и детских садов, направленное на внедрение новых навыков работы с детьми, развитие их личностного потенциала, начали внедрять в понедельник в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель программы благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Екатерина Хаустова.

"В партнерстве с региональным правительством мы запускаем в Ярославской области программу, которая подразумевает поэтапную подготовку управленческих команд и педагогов школ и детских садов. Программа фокусируется на развитии у детей тех навыков, которые позволяют им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, решать нестандартные проблемы, в том числе во взаимодействии с другими", - сказала Хаустова.

Проект реализуется благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", департаментом образования Ярославской области и корпорацией "Российский учебник". Программа объединяет кадровую подготовку педагогов, внедрение новых навыков работы с детьми в школах и детсадах. В 2018 году программа запускается в пилотном режиме в двух регионах - в Ярославской и Калужской областях. По словам руководителя программы, в 2019 году планируется внедрение программы еще в нескольких регионах.

"Вместе с корпорацией "Российский учебник" мы приступили к созданию учебно-методического комплекта по социально-эмоциональному развитию детей от дошкольного возраста до старшеклассников. В основе этой программы лежат разработки отечественных ученых под руководством Елены Алексеевны Сергеенко - профессора Института психологии РАН, а также других ученых. Программа прошла апробацию", - уточнила Хаустова.

Как рассказала ТАСС директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова, запуск программы в одном регионе рассчитан на три года.

"Школам и детским садам передаются учебно-методические комплекты, которые будут использоваться учителем и учениками, либо воспитателем и детьми в детсадах. "Российский учебник" выступает партнером программы именно по созданию учебно-методического комплекта, соответствующего всем государственным стандартам и современным требованиям", - сказала Латыпова.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду Lecta. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.

О фонде

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" создан Сбербанком в 2015 году для поддержки развития российского образования с учетом вызовов XXI века и развития инклюзивной среды, обеспечивающей равные возможности самореализации вне зависимости от особенностей развития. Фонд поддерживает внедрение в образовательную среду новых форм, технологий и решений, способствующих получению знаний и развитию различных навыков.

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