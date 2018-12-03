Во Франции возложили цветы к памятнику русским партизанам в День Неизвестного солдата

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Делегация посольства РФ во Франции возложила в понедельник цветы к памятнику русским и советским гражданам, воевавшим против фашистской Германии в рядах движения Сопротивления во Франции. Участники церемонии почтили их память минутой молчания.

Возглавил делегацию от посольства советник-посланник посольства России во Франции Артем Студенников. Также в церемонии принял участие руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже Константин Волков.

Памятник русским участникам движения Сопротивления во Франции был открыт 3 мая 2005 года на кладбище Пер-Лашез по случаю приближавшейся годовщины 60-летия Великой Победы. Монумент, изображающий партизана с автоматом на плече, отлит из бронзы, а на мраморном постаменте по-русски и по-французски выбиты два слова: "Родина помнит". На нем также закреплена мемориальная доска работы Зураба Церетели, установленная на этом некрополе до открытия памятника в честь 55-летия победы над фашистской Германией. На протяжении Второй мировой войны в рядах Сопротивления вели борьбу с фашистами около 35 тыс. советских граждан и русских эмигрантов, проживавших во Франции, из них до победы не дожили около 7 тыс. человек.

День Неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов. Он отмечается 3 декабря с 2014 года в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего во время Великой Отечественной войны, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.