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Проживающие в Абхазии россияне смогут получить медпомощь в России в рамках ОМС

Соглашение подписали министры здравоохранения Краснодарского края и Абхазии Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министры здравоохранения Краснодарского края и Абхазии Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия подписали соглашение о предоставлении медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам России, проживающим на территории Абхазии, в российских медицинских организациях. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства здравоохранения России.

"В присутствии министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой состоялось подписание соглашения "О порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, в медицинских организациях Российской Федерации". Подписи под документом поставили министры здравоохранения Краснодарского края и Республики Абхазия [Евгений Филиппов и Тамаз Цахнакия"], - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 8 августа 2017 года в рамках встречи президентов России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимба в Пицунде министры здравоохранения России и Абхазии Вероника Скворцова и Тамаз Цахнакия подписали соглашение о сотрудничестве в области организации страхования россиян, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе ОМС России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России. По данным Минздрава Абхазии, на сегодняшний день полисы ОМС РФ получили 41 тыс. человек.

Всего в Абхазии порядка 140 тыс. граждан республики, имеющих наряду с абхазским, гражданство РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияХаджимба, Рауль ДжумковичКраснодарский край
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