Власти Адыгеи за пять лет направили более 200 млн рублей на создание доступной среды

МАЙКОП, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 млн рублей направили власти Адыгеи на создание доступной среды для инвалидов за последние пять лет. Об этом сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов, подводя итоги ежегодного конкурса на соискание республиканской премии для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"На реализацию программы "Доступная среда" за период 2014 - 2018 годы направлено почти 206 млн рублей", - сказал он, отметив, что для нужд инвалидов было адаптировано 123 объекта социальной инфраструктуры. По его словам, в регионе решаются вопросы лекарственного обеспечения, своевременных выплат, санаторно-курортного лечения, оказывается финансовая помощь общественным организациям инвалидов. С последними, как заметил Кумпилов, налажено тесное сотрудничество.

"Сегодняшнее мероприятие - это еще и хорошая возможность выразить наше признание и глубокое уважение за вашу активную жизненную позицию, за оптимизм и твердость духа, которые вы всегда проявляете", - сказал Кумпилов, обращаясь к участникам мероприятия. В пресс-службе главы Адыгеи ТАСС пояснили, что в этом году дипломами и премиями отмечены 10 жителей республики. Они стали победителями конкурса в пяти номинациях: в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физической культуры и спорта, общественной деятельности.

Также все участники конкурса получили благодарственные письма и материальные поощрения.

В свою очередь, министр труда и социального развития республики Джанбеч Мирза поблагодарил общественников за эффективное сотрудничество и совместную работу по формированию доступной среды. Руководители пяти республиканских общественных организаций получили сертификаты на приобретение офисной техники.

В рамках общения с участниками мероприятия Кумпилов дал ряд поручений членам местного правительства. По информации пресс-службы, они касались организации систематических встреч глав муниципалитетов с инвалидами, выделения помещения общественным организациям, устранения недостатков при обустройстве пешеходных зон и остановок для инвалидов-колясочников, создания автошколы для данной категории инвалидов. Глава Адыгеи также потребовал активней привлекать инвалидов к контролю за обустройством населенных пунктов, учитывать их рекомендации при реконструкции общественных территорий. Кроме того, в 2019 году будут приобретены и переданы во все муниципалитеты 10 автомобилей для маломобильных групп населения.