Минздрав России предложил изменить госпрограмму "Здравоохранение"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило изменения в государственную программу "Здравоохранение", которые должны "кардинально изменить" подход к реализации мероприятий в сфере охраны здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В настоящее время Минздравом России подготовлены изменения в утвержденную программу, которые кардинально изменят сам подход реализации мероприятий в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении.

Государственная программа "Здравоохранение" была утверждена постановлением правительства РФ от 26 декабря 2017 года. Она рассчитана на 2018-2025 годы и включает в себя девять направлений (подпрограмм), приоритетные и ведомственные проекты.

Изменения, разработанные Минздравом, касаются в первую очередь архитектуры государственной программы. "Госпрограмма будет состоять из проектной части, включающей в себя национальный проект, и процессную часть - текущие мероприятия по обеспечению финансирования оказания медицинской помощи и мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов системы здравоохранения Российской Федерации, объединенные в форме ведомственных целевых программ", - пояснили в министерстве.