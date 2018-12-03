Военнослужащие ЮВО обнаружили на Кавказе останки более 100 красноармейцев

ТАСС, 4 декабря. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обнаружили останки более 100 бойцов Красной армии, погибших во время битвы за Кавказ 1942-1943 годов, в ходе вахты памяти на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

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"За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, около 2 тыс. гильз различного калибра, 214 пулеметных лент, 126 единиц оружия и его элементов, 86 боеприпасов, 142 предмета быта, а также истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, каски, пуговицы и другие элементы обмундирования и экипировки", - рассказал он.

Одного красноармейца, погибшего 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось опознать по личному медальону. Его останки были переданы родственникам в Чувашию, проинформировал Астафьев.

Поисковые работы проводились в Кировском районе Северной Осетии - Алании, в Майском муниципальном районе в 1,5 км западнее населенного пункта Учебный Кабардино-Балкарии, в районе поселка Старый Малгобек в Ингушетии. В них принимали участие около 5 тыс. военнослужащих 58-й общевойсковой армии, пояснил полковник.

"Наибольшее количество останков погибших бойцов нашли военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Ими были обнаружены останки 41 красноармейца, которые погибли на рубеже обороны "Эльхотовских ворот", - добавил он.