"Известия": ФАС поддержала размещение на бутылках надписи о вреде алкоголя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

Ранее издание писало, что Минздрав обсуждает идею размещать на бутылках спиртного картинки, напоминающие о вреде алкоголя. По данным "Известий", в случае положительной оценки данной меры на бутылках появятся изображения, которые предупредят покупателей о том, что спиртные напитки могут привести к тяжелым социальным последствиям.

Позиция ФАС содержится в отзыве службы на законопроект, внесенный в октябре в Госдуму группой депутатов во главе с Владимиром Сысоевым из ЛДПР. Авторы инициативы предлагают обязать производителей наносить на этикетку предупреждение о вреде алкоголя стандартного образца и картинку, иллюстрирующую наносимый им вред.

В антимонопольной службе поддержали введение единого образца предупреждающий надписи "Алкоголь убивает", отметив, что мера не окажет нагрузки на производителей, пишут "Известия". Требование снабжать бутылки изображением ФАС сочла чрезмерным. "Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены", - цитирует издание отзыв службы.

Критике подвергся также запрет открытой выкладки алкогольной продукции в магазинах, содержащийся в законопроекте. Он увеличит нагрузку на бизнес, считают в ФАС.