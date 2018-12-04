Власти Камчатки с 1 января 2019 года увеличат размер социальных пособий на 4%

ТАСС, 4 декабря. Размер социальных пособий на Камчатке с 1 января 2019 года увеличится на 4%, на индексацию бюджетом края предусмотрено более 15 млн рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Размер краевых социальных пособий будет увеличен на 4% с 1 января 2019 года. Соответствующие постановления правительства субъекта подписал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин <…> На индексацию социальных пособий бюджетом края предусмотрено более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Подлежат индексации единовременные денежные выплаты краевым льготникам - ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и другим. Также будут проиндексированы ежемесячные выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам, компенсация расходов на приобретение транспортного средства для детей-инвалидов, страдающих отдельными видами заболеваний опорно-двигательного аппарата, пособие на ребенка и другие выплаты также будут проиндексированы.