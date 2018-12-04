Делегации РФ и Кубы возложили цветы к могилам советских воинов в День Неизвестного Солдата

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Делегация посольства России на Кубе возложила в понедельник цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста, находящемуся в предместьях Гаваны, в знак почтения памяти советских граждан, помогавших карибской стране, и в честь Дня Неизвестного солдата.

Возглавил делегацию посол России на Кубе Андрей Гуськов. В церемонии принял участие военный атташе РФ Валерий Зубарев, а также представители вооруженных сил Кубы. Центральной ее частью стало возложение цветов к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе. Солдаты почетного караула установили у мемориала венок, после чего представители России и Кубы оставили по цветку на каждой могиле советских воинов.

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года. Здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, которые погибли или умерли на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, символизирующий помощь советских ВС Кубе, в другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань памяти кубинского народа советским воинам.

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.