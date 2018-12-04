Генассамблея ООН приняла резолюцию об объединяющей роли спорта

ТАСС, 4 декабря. Генеральная Ассамблея ООН по итогам доклада генерального секретаря Антониу Гутерриша "Спорт на благо всеобщего развития и мира" приняла в понедельник резолюцию, которая отмечает объединяющую роль спорта. Документ призван способствовать принятию конвенций о правах ребенка и инвалидов.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, в резолюции "подтверждается роль спорта как одного из важных факторов обеспечения устойчивого развития и признается растущее значение спорта в деле развития и мира". Сообщается также, что члены Генассамблеи рассмотрели подписание и ратификацию некоторых инструментов, включая Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов.

В резолюции, озаглавленной "Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития ", Генассамблея признает вклад спорта в расширение и возможностей населения, в том числе женщин и молодежи, а также помогает достичь целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции. Генассамблея призывает ООН и другие организации сплотиться для того, чтобы максимизировать вклад спорта в достижение планов в области устойчивого развития к 2030 году.