Дональд Трамп внепланово посетил Капитолий, чтобы почтить память Джорджа Буша - старшего

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник вечером посетили здание Капитолия в американской столице, чтобы почтить память скончавшегося в пятницу на 95-м году жизни бывшего президента Джорджа Буша - старшего. Гроб с его телом был доставлен в центральный зал Капитолия - Ротонду - ранее в тот же день.

Как отметил пул журналистов при Белом доме, визит не был запланирован, то есть не значился в ежедневном графике президента. Посещение было кратким, никаких речей Трамп не произносил, а лишь отдал честь, стоя перед гробом покойного.

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом этих контактов стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).