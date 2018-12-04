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Умер Джордж Буш - старший

Дональд Трамп внепланово посетил Капитолий, чтобы почтить память Джорджа Буша - старшего

Сообщается, что посещение президента США было коротким, он не произносил никаких речей

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник вечером посетили здание Капитолия в американской столице, чтобы почтить память скончавшегося в пятницу на 95-м году жизни бывшего президента Джорджа Буша - старшего. Гроб с его телом был доставлен в центральный зал Капитолия - Ротонду - ранее в тот же день.

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Как отметил пул журналистов при Белом доме, визит не был запланирован, то есть не значился в ежедневном графике президента. Посещение было кратким, никаких речей Трамп не произносил, а лишь отдал честь, стоя перед гробом покойного.

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом этих контактов стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

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СШАБуш, Джордж (старший)Трамп, ДональдУмер Джордж Буш - старший
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