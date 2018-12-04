Российские военные доставили теплые вещи и игрушки в детский интернат в Алеппо

ДАМАСК, 4 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили комплекты теплой одежды, игрушки, школьные рюкзаки и канцтовары в детский интернат в городе Алеппо. Об этом сообщил представитель Центра по примирению генерал-майор Сергей Попов.

"В этом интернате большое внимание уделяется поддержке детей, потерявших родителей, - отметил он. - Персонал относится к детям, как к своим родным. Военнослужащие российского Центра по примирению доставили в детский дом теплые вещи, игрушки, сладости, школьные рюкзаки и канцтовары, всего 80 комплектов".

В детском доме находятся 75 девочек в возрасте от 3 до 17 лет, чьи родители погибли в ходе боевых действий. "Здесь была война и часто рвались снаряды и ракеты. Но нам надо было кормить детей, поэтому мы подрабатывали на маленьком рынке поблизости, чтобы заработать девочкам на еду. Сейчас это уже в прошлом, осталась одна проблема - тесные помещения, поэтому мы планируем надстроить второй этаж здания", - рассказала директор интерната Джума Маки.

В планы руководства российского Центра по примирению входит обеспечение новогодними подарками всех детских домов и интернатов Алеппо. "Во все интернаты города Алеппо будут доставлены новогодние подарки из России", - добавил Попов.