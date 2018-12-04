Крупная партия новой техники для охраны леса поступила в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Крупная партия новой спецтехники, приобретенная за счет бюджета Приморского края, поступила на региональную лесозащитную базу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Крупная партия новой техники поступила в распоряжение краевого учреждения "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов". Техника, купленная за счет краевого бюджета, в ближайшие дни отправится в районы Приморья для защиты лесов и людей от пожаров", - говорится в сообщении.

Среди поставленной в Приморье техники - пять тракторов "ВТГ-100", пять автомобилей "УАЗ Патриот", пять грузовых автомобилей "ГАЗ Егерь", прицепное оборудование, два снегоболотохода, переносные радиостанции, бензопилы, генераторы, зимние палатки, навигаторы.

"Это оборудование и техника предназначены для создания в Уссурийском городском округе новой пожарно-химической станции третьего типа, а также для дооснащения существующих подразделений лесоохраны", - цитирует пресс-служба директора краевого департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко.

По его словам, помимо оперативной деятельности, с помощью новой техники специалисты смогут более эффективно проводить профилактические противопожарные мероприятия. Кроме того, возрастает маневренность и сокращается время прибытия на лесной пожар в самые труднодоступные участки Гослесфонда.

В этом году из краевого бюджета на профилактику лесных пожаров и тушение возгораний лесных участков было дополнительно выделено 50 млн рублей. Создание пожарно-химической станции третьего типа в Уссурийске позволит разгрузить ближайшее подразделение, дислоцированное в Шкотовском районе, и улучшить маневрирование противопожарных формирований в расположенных поблизости муниципалитетах Приморья. Это прежде всего Надеждинский, Хасанский и Черниговский районы края.