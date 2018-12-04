Минэкологии Подмосковья обратилось в Росприроднадзор из-за свалки вблизи Шереметьева

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области обратилось в Росприроднадзор, чтобы привлечь к ответственности столичную мусоровывозящую компанию, подозреваемую в создании незаконной свалки в городском округе Химки вблизи международного аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе подмосковного минэкологии.

"Известен предполагаемый нарушитель - одна из московских компаний, которая имеет лицензию на сбор и транспортировку отходов, выданную Департаментом Росприроднадзора по ЦФО. Поскольку компания подлежит федеральному надзору, Минэкологии направило соответствующее обращение в Росприроднадзор. Полиция начала доследственную проверку", - сказали в пресс-службе.

Специалисты обнаружили свалку в минувшие выходные благодаря обращению местной жительницы. Когда они прибыли на место, там тлели остатки от срубленных деревьев, смешанные со строительным и коммунальным мусором. По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Вадима Воронцова, очаг тления находился под слоем замерзшей земли.

"Важно было организовать подвоз чистых грунтов, чтобы преградить доступ кислорода к очагу тления. Причем делать это следовало максимально быстро, поскольку при изменении направления ветра дым пошел бы в сторону взлетных полос аэропорта, что создало бы угрозу для безопасности полетов", - процитировали Воронцова в пресс-службе минэкологии Подмосковья.

Пока очаг тления тушили, к месту подъехали два самосвала и попытались сбросить новую партию отходов. Таким образом, представителей компании-виновника поймали с поличным. Полицейские задержали водителей техники, а машины отправили на штраф-стоянку.

Свалку удалось потушить в воскресенье, 2 декабря. Специалисты минэкологии региона в ближайшее время проведут маркшейдерские исследования и лабораторные анализы отходов, что позволит рассчитать ущерб от незаконной свалки. Этот ущерб вменят виновнику захламления земли.