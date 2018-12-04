Движение транспорта возобновлено в южной части основной магистрали Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сахалинское управление ГИБДД открыло почти половину автодороги Смирных - Стародубское (единственная дорога, соединяющая центральную и южную части острова - прим. ТАСС), закрытую во вторник утром из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.

"Восстановили проезд только до города Макарова", - проинформировали ТАСС в управлении автомобильных дорог по Сахалинской области. Расстояние от села Стародубское до города Макарова составляет 159 км.

Длина дороги Смирных - Стародубское составляет 352 км. Она является частью основной сахалинской магистрали Южно-Сахалинск - Оха протяженностью 844 км. Путей объезда нет.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы были задействованы четыре поста ГИБДД. Сведений о количестве скопившихся на магистрали автомобилей нет.

Температура воздуха на юге и в центральной части острова сейчас составляет от 1 до 5 градусов тепла, временами идет мокрый снег, что способствует образованию гололеда.