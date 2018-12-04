Власти Ставрополья не оставляют идею создания игорной зоны в регионе

ТАСС, 4 декабря. Власти Ставропольского края не отказались от идеи создания в регионе Кавказских Минеральных Вод игорной зоны. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"Собираюсь <...> Это нужно делать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности создания игорной зоны на Кавказе. Владимиров пояснил, что такая зона позволит привлечь в регион больше туристов, в том числе тех, кто сейчас отправляется за подобными услугами в соседние страны.

"14-20 тыс. автомобилей выезжают за территорию РФ в Грузию, играют там в казино, а 20 тыс. машин - это 40 тыс. человек минимум", - отметил он.

Ранее власти Ставрополья неоднократно заявляли о желании создать игорную зону, которая поможет увеличить региональный бюджет на сумму около 1,5 млрд рублей. Однако пока идея не нашла поддержки федерального центра, в том числе Минфина России, на том основании, что целью закона о проведении азартных игр не является содействие развитию туристической отрасли.

Первая в России игорная зона "Азов-Сити" начала работу в 2009 году. В конце октября 2018 года глава правительства Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать ее с 31 декабря. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт. Однако после 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону - в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.