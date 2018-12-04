Военнослужащие ТОФ в 2018 году привели в порядок около 100 воинских захоронений времен ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году привели в порядок на Дальнем Востоке около 100 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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"В рамках реализации плана военно-мемориальной работы в 2018 году силами военнослужащих Тихоокеанского флота осмотрено и отремонтировано порядка 100 воинских захоронений, приведено в порядок более 60 военно-мемориальных объектов, более 20 памятников", - сказал Воскресенский.

Он также напомнил, что в мае этого года в соответствии с решением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в труднодоступных районах края прошла совместная российская-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения боевых самолетов, поставлявшихся в СССР во время ВОВ по ленд-лизу из США. Члены экспедиции обнаружили три таких места. На одном из них была установлена памятная табличка с именами советских летчиков.

"Целью работы поисковых групп является подтверждение национальной принадлежности погибших самолетов и установление судеб их экипажей. Для обеспечения работы экспедиции было задействовано порядка 30 военнослужащих, в том числе, подразделение военной полиции, пять единиц специальной техники, вертолет Ми-8, системы связи", - уточнил Воскресенский.

В 2019 году мероприятия военно-мемориальной работы будут продолжены, добавил он.