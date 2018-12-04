Карта "Тройка" с логотипом Театра мюзикла поступила в продажу в московском метро

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Карту "Тройка" с логотипом Театра мюзикла начали продавать в кассах московского метрополитена, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"4 декабря во все кассы Московского метрополитена в продажу поступила карта "Тройка" в индивидуальном дизайне Театра мюзикла, тираж - 10 тыс. Карта выпущена совместно с Московским театром мюзикла ограниченным тиражом к началу показов мюзикла "Принцесса цирка", первый блок которого в этом театральном сезоне откроется 14 декабря", - сказал собеседник агентства.

Залоговая стоимость карты "Тройка" в индивидуальном дизайне не отличается от стоимости обычной карты - 50 рублей.

С помощью карты можно оплатить проезд на городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах "Аэроэкспресс". Также "Тройка" открывает доступ к городским достопримечательностям, таких как музей "Лунариум" Московского Планетария, Третьяковская галерея, Музей советских игровых автоматов, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства.

Первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла, находится в самом центре Москвы - на Пушкинской площади. В его репертуаре - музыкальное ревю "Жизнь прекрасна!", рок-опера "Преступление и наказание" Эдуарда Артемьева, мюзиклы "Принцесса цирка" Имре Кальмана и "Все о Золушке" Раймонда Паулса, детский мюзикл "Чудеса и куралесы" Владимира Баскина, спектакль "РЕВЕРС". Там также проходят сольные выступления популярных артистов.