В "Царицыно" 8 декабря откроется интерактивный детский музей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Интерактивный детский музей откроется в субботу в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно". Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Постоянная экспозиция разместится на первом этаже Большого дворца. <...> На выставке "Время Царицына" можно познакомиться с историей местности, где сейчас расположен музей-заповедник, от бронзового века до сегодняшних дней. А в зале под названием "Как строили дворцы в XVIII веке" гости узнают, кто возводил дворцы и павильоны в Царицыне и как они выглядели более 200 лет назад", - говорится в сообщении.

Летом откроются еще три зала. Они будут посвящены дворцовым празднествам XVIII века, созданию пейзажного парка в XIX веке и современной коллекции музея. Экспозиция рассчитана на детей 6-14 лет. Посетить детский музей можно по билетам в Большой дворец и Хлебный дом.

"В детском музее посетители не услышат фразу "Руками не трогать!" Наоборот, это пространство свободного познания. Ребенок должен не только видеть экспонат, но и чувствовать, осязать его. Хотелось бы отметить, что наш музей все же рассчитан на семейную аудиторию - мы с удовольствием ждем здесь маленьких посетителей вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками", - приводятся на портале слова гендиректора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной.