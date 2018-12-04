Владельцы животных могут записать их на прием к врачу на портале мэрии Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Владельцы домашних животных теперь могут записать своих питомцев на прием к ветеринару через портал мэрии Москвы. Как отмечается во вторник на сайте мэрии, пока сервис доступен только для владельцев кошек и собак.

"Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Теперь им не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения", - приводит портал мэрии слова председателя Комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина.

Отмечается, что на портале владельцы кошек и собак могут записать питомца на прием в одну из 27 ветеринарных государственных клиник. В дальнейшем планируется расширить список животных, которых можно будет записать к врачу. Кроме того, через портал mos.ru можно запланировать визит врача на дом для вакцинации или чипирования питомца.

"В социальной сфере количество услуг, доступных в электронном виде, растет рекордными темпами. Такой принцип взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет значительно сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных услуг", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Для записи к ветеринарному врачу через mos.ru, необходимо зайти в раздел "Услуги", затем перейти в категорию "Окружающая среда и животные" и выбрать сервис "Запись к ветеринарному врачу".