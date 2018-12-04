На Капитолийском холме прошла церемония прощания с бывшим президентом США Бушем-старшим

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, скончавшимся в пятницу на 95-м году жизни, прошла в понедельник на Капитолийском холме. Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон, под ружейный салют внесен в комплекс Капитолия и установлен в центральном зале - Ротонде - здания Конгресса.

Перед собравшимися на церемонию, среди которых были законодатели, члены администрации и представители вашингтонского истеблишмента, выступил вице-президент США Майкл Пенс. Затем слово взял спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, который в январе 2019 года покидает этот пост. Его - в соответствии с результатами прошедших в ноябре промежуточных выборов - займет представитель Демократической партии. В числе присутствовавших был также 43-й президент США Джордж Буш - младший и члены его семьи.

"Президент Буш был великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства. Но он также был и просто хорошим человеком, который был верен супруге, своей семье и своим друзьям", - отметил вице-президент. По его словам, Буш-старший был столь скромным человеком, что за свою жизнь не написал ни одной автобиографической книги.

Начиная с 19:30 по местному времени понедельника (03:30 мск вторника), и до 07:00 утра среды (15:00 мск) с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут проститься бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы зарубежных дипломатических миссий, политики и рядовые граждане США.

Служба в Кафедральном соборе Вашингтона

Поминальная служба пройдет в среду, 5 декабря, в 11:00 (19:00 мск) в Кафедральном соборе в Вашингтоне. В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, будет закрыта большая часть располагающихся в столице федеральных ведомств. Службу в Кафедральном соборе посетит глава государства со своей супругой Меланьей.

Как ожидается, на службе в Кафедральном соборе выступят сын бывшего президента, Джордж Буш - младший, бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, бывший американский сенатор Аллан Симпсон и президентский биограф Джон Мичэм.

Похороны в Техасе

Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Там же покоится прах его супруги и дочери Робин, умершей в 1953 году в возрасте трех лет. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле этого года в возрасте 92 лет.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения, его студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией, но сама церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по местному времени (около 01:00 пятницы по мск).

Буш-старший оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Смерть политика

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом этих встреч стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

41-й президент США оставил после себя пять детей, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.