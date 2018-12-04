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В Малайзии намерены создать интернет-полицию

Министр коммуникаций и медиатехнологий страны выступил за привлечение к этой работе сотрудников частных компаний

СИНГАПУР, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Малайзии намерено создать киберполицию, главной целью которой будет борьба с преступлениями в виртуальном пространстве. С такой инициативой выступил министр коммуникаций и медиатехнологий Гобинд Сингх Део.

"По мере стремительного роста цифровой экономики страны одновременно увеличиваются риски и угрозы, которые идут с этим процессом", - рассказал чиновник. "Такие угрозы как похищение данных, саботаж, незаконное проникновение в частные сети, кибершпионаж - все это может оказывать неблагоприятное влияние не только на отдельные организации, но и представлять угрозу национальной безопасности", - отметил министр.

Он также рассказал, что подразделения будут формироваться за счет представителей правоохранительных органов, служащих национального Агентства кибербезопасности, а также комиссии по делам коммуникаций и технологий. Глава ведомства одновременно выступил за привлечение сотрудников частных компаний в ряды киберполицейских, поскольку многие из них, по его словам, обладают уникальным опытом в цифровой сфере.

Кроме того, правительство рассматривает ужесточение наказаний за подобные преступления, отметил Гобинд Сингх Део.

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