Совет судей России начал разработку единых правил поведения в судах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ приступил к разработке типовых правил внутреннего распорядка и поведения в судах. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании во вторник.

"Учитывая особую актуальность вопроса, Совет судей приступил к разработке типовых правил пребывания посетителей судов. В настоящее время работа ведется в комиссиях Совета судей", - сказал он.

Ранее Министерство юстиции РФ попросило Совет судей разработать единые правила внутреннего распорядка для всех российских судов в ответ на обращение Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

Как сообщали в пресс-службе ФПА, поводом для обращения стал инцидент в суде Санкт-Петербурга, где адвокат Лидия Голодович пыталась добиться пропуска свидетеля, однако судебные приставы не пустили его, поскольку сочли его укороченные брюки шортами. Ее саму в наручниках доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол об административном правонарушении за неисполнение распоряжения судебного пристава.