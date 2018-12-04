МОСКВА, 4 декабря. Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза - это Академия МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет) и Религиозная образовательная организация высшего образования Евроазиатская богословская семинария ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном во вторник.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии…"Академии МНЭПУ" и… Евроазиатской богословской семинарии ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", - говорится в сообщении.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность, напомнили в Рособрнадзоре.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения), добавили в надзорном ведомстве.