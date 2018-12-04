Госдума приняла закон о борьбе с создателями "колумбайн-сообществ"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях. Авторами этой инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

В частности, перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, дополняется контентом, "побуждающим детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленным на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий".

Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет являться также решение Роскомнадзора в отношении распространяемой в интернете информации, "направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц".

Закон сокращает сроки для принятия мер по блокировке сомнительных сообществ с трех до одних суток. Кроме того, если на текущий момент предусмотрено только удаление контента, то после вступления в силу закона будет осуществляться прекращение доступа и "фиксация этих следов для того, чтобы сохранить эти материалы для правоохранителей в качестве источника для формирования доказательной базы и обоснованного решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", поясняла ранее Яровая.

"Очень важно, что предлагаемые комплексные меры обеспечивают именно профилактический подход, - сказала она во вторник журналистам. - Наша самая главная задача - это не позволить вовлечь ребенка в совершение преступления, не позволить сделать его жертвой преступления".

В свою очередь зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что поводом для разработки и принятия этих поправок стали шокирующие случаи нападений школьников на своих учителей и одноклассников в нескольких российских школах. "По сведениям из правоохранительных органов, большинство подростков, решивших отомстить учителям или сверстникам, проводили много времени в интернете в поисках информации о подобных случаях", - отметил он. "Например, молодые люди, устроившие в январе резню в Пермской школе, активно интересовались событиями в американской школе "Колумбайн", где в 1999 году произошло массовое убийство учащихся, - указал парламентарий. - Проявлял интерес к этому и школьник, от рук которого пострадало несколько учащихся подмосковной школы в сентябре 2017 года".