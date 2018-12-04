Модернизация аэропорта Нового Уренгоя начнется летом 2019 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работы по модернизации аэропорта Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) начнутся летом 2019 года после завершения работ по проектированию. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе.

Ранее сообщалось, что модернизация данного аэропорта - это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. В марте 2018 года между правительством ЯНАО и УК "Аэропорты Регионов" было подписано соответствующее соглашение.

"Успешно реализуется в Новом Уренгое первая в стране концессия по модернизации аэропорта. Речь идет об обновлении самого крупного авиаузла всей российской Арктики. Сегодня активно ведется проектирование, следующим летом начнется строительство перрона и аэропорта. Уже через три года жители <...> получат удобный и современный аэропорт", - сказал губернатор.

Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью более 10 тыс. квадратных метров на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и десятью стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов".

Также за счет средств холдинга "Аэропорты Регионов" будет реконструирована взлетно-посадочная полоса. Все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.