Отдельный стандарт может быть создан для мусорных площадок в деревнях Подмосковья

"Мы предлагаем Министерству благоустройства [Московской области] разработать несколько новых стандартов контейнерных площадок в зависимости от уровня обеспеченности: либо это сельское поселение, либо город, либо крупный город более 100 тыс. [населения]", - сказал он на заседании регионального правительства, добавив, что эти стандарты должны быть созданы в 2019 году.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин предложил разработать отдельные стандарты, регламентирующие, как должны выглядеть контейнерные площадки для мусора в сельских поселениях и городах в преддверии перехода региона на раздельный сбор бытовых отходов.

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По его словам, согласно схеме обращения с мусором Московской области, всего в регионе должно быть 12 тыс. контейнерных площадок для внедрения раздельного сбора отходов. Из них около 6,3 тыс. приведены в надлежащее состояние, еще по 4 тыс. есть отдельные замечания.

"Есть порядка 4 тыс. площадок, по которым можно отдельные замечания устранить до конца года. Есть предложение поручить до 25 декабря все эти площадки привести в порядок. Задача по 2,8 тыс. [оставшимся контейнерным площадкам] - привести в нормативное состояние за первый квартал [2019 года]", - добавил Хромушин.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье

Система раздельного сбора бытового мусора заработает в Московской области с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители.

Для обслуживания этой системы в регионе построят 12 мусороперерабатывающих комплексов (МПК) с сортировочными линиями и четыре мусоросжигательных завода. Первый МПК в Подмосковье заработал этой осенью.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье - один из составляющих нового экологического стандарта региона. Он был разработан, чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации бытовых отходов, спровоцированный дефицитом места для традиционного захоронения мусора на полигонах. Согласно материалам Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов с 94% в 2017 году до 44% к 2030 году.