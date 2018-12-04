Медсестры в школах будут выявлять у учеников вредные привычки и отклонения в поведении

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал профессиональный стандарт для специалистов по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях. Документ опубликован на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, медицинские сестры, которые работают в образовательных организациях, должны будут иметь высшее образование, а также дополнительное профессиональное образование. В их обязанности будут входить профилактические осмотры обучающихся, проведение ежегодных скрининг-обследований для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, организация мероприятий по профилактике распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме того, медсестры будут выявлять среди учеников распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, курение, употребление алкоголя и наркотиков), а также девиантных и асоциальных форм поведения.

"Профессиональный стандарт создаст необходимые условия для профессионального роста специалистов, осуществляющих медицинскую помощь несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях, и достижения приоритетов государственной социальной политики по поддержке материнства и детства, повышению качества образования", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

При этом информация об учащихся и семьях, отнесенных к группам социального риска, будет передаваться в поликлиники и органы опеки. Специалисты также будут информировать учащихся о ведении здорового образа жизни, вреде курения, алкоголя и наркотиков, участвовать в программах подготовки обучающихся к созданию семьи, просвещении по вопросам репродуктивного здоровья и инфекций, передающихся половым путем.