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Ветераны Великой Отечественной войны получат в 2020 г. юбилейную медаль к 75-летию Победы

Всего в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы включено 116 мероприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным органам исполнительной власти поручено разработать аналогичные ведомственные планы, а властям субъектов Федерации - региональные

В перечень основных мероприятий вошли, в частности, военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года. Также в год юбилея Победы состоится награждение ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего в план включено 116 мероприятий.

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