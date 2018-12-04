Власти Ямала субсидируют авиамаршруты в Крым и Краснодар в 2019 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) субсидируют авиамаршруты из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма в Крым и Краснодар в 2019 году. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"В летний период добавили южные направления, большой популярностью в этом году пользовался прямой рейс в Симферополь, это направление любят ямальцы, будем его и дальше развивать. Летом следующего года будут субсидироваться полеты в Крым из Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма", - сказал Артюхов.

Он отметил, что в 2018 году число субсидируемых авиамаршрутов выросло более чем втрое - с 8 до 25. "Стало возможным летать не через Москву, а напрямую в города, с которыми связаны жители нашего региона. В результате дополнительных мер поддержки из окружной столицы появились маршруты до Омска и Новосибирска. Традиционным спросом пользуются рейсы до Санкт-Петербурга, мы субсидируем такие маршруты из всех наших крупных городов - Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда", - пояснил глава региона.