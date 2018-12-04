В Пермском крае охотники за спасение детей получили в подарок наборы для маникюра

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Охотники из пермской деревни Чуваки, спасшие заблудившихся в лесу детей, получили в качестве вознаграждения наборы для маникюра, матрешек, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Сейчас правительство Пермского края выясняет, кто и чем наполнял подарки. "Это был спонсорский приз от санатория "Ключи". Мы сейчас выясняем, почему там оказались маникюрные наборы и все остальное", - рассказали в правительстве региона, пояснив, что охотникам также подарили по 10 тыс. рублей.

Ранее, сообщалось, что 25 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Со слов женщины, она с ребенком и мужем находилась на бывшей базе, недалеко от деревни Бабичево. В их компании был еще один ребенок - мальчик 10 лет. Утром подростки ушли гулять и исчезли. Сначала родители самостоятельно разыскивали детей, но их попытки не увенчались успехом. В итоге для поисков детей были задействованы сотрудники полиции со служебно-розыскными собаками, МЧС и волонтеры, в том числе два охотника из деревни Чуваки, которые и обнаружили замерзающих подростков.