Москалькова выступает против декриминализации насилия в семье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала законопроект по противодействию насилию в семье.

"Я действительно выступаю против декриминализации насилия в семье, потому что в мой адрес увеличилось количество обращений жертв насилия в семье: 93% - это женщины, 11% - дети и 7% - мужчины. Я привела эту статистику для того, чтобы показать, что очень важно профилактировать преступления, связанные с насилием в семье", - сказала Москалькова на пленарном заседании Совета судей РФ.

По ее словам, уголовная ответственность не всегда назначается за подобные преступления, но уголовно-правовые санкции имеют глубоко превентивный характер. "И я поддерживаю разработку законопроекта противодействия насилия в семье, который мог бы профилактировать подобные преступления ", - сказала Москалькова.

Она напомнила о случае в Подмосковье, когда муж отрубил своей жене кисти рук на почве ревности. "Сейчас количество таких случаев увеличивается, значит общественный запрос ставит на повестку вопрос об изменении законодательства", - отметила омбудсмен.