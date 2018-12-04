Общество "Северный крест" намерено установить памятник на могиле русского художника в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Установить памятник на могиле театрального художника Сергея Судейкина (1882-1946) предложило российско-американское общество "Северный Крест".

"Организация уже более 10 лет занимается проектами по сохранению русской истории и культуры в Америке, - сообщил корреспондету ТАСС президент общества, историк русского зарубежья Юрий Сандулов. - Один из проектов - подготовка энциклопедии "Русские художники в Америке" и в процессе работы над этим проектом удалось разыскать могилы многих художников - Михаила Вербова, Владимира Одинокова, Юрия Бобрицкого, Сергея Бонгарда. Мы также выяснили, что на месте захоронения выдающегося русского художника Сергея Судейкина под Нью-Йорком нет даже надгробной плиты, только поляна, поросшая травой. Последние годы он жил в сильной нужде, но мы должны восстановить историческую справедливость и установить ему памятник или надгробие".

По словам Сандулова, пришлось больше года искать наследников Судейкина с тем, чтобы получить разрешение на установку памятника, как того требуют законы штата Нью-Йорк. Сейчас такое разрешение получено и теперь будет объявлен конкурс на лучший проект памятника художнику.

Сергей Юрьевич Судейкин учился 1897-1909 годах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем занимался оформлением оперных постановок в московском театре "Эрмитаж", его работы были представлены на выставках "Алая роза", "Венок", "Венок-Стефанос", на выставке Московского товарищества художников и Союза русских художников. В 1920 году Судейкин эмигрировал во Францию, где оформил два спектакля для труппы легендарной русской балерины Анны Павловой, а в 1922 году переехал в Нью-Йорк, где работал над оформлением спектаклей в Метрополитен- опера, в частности балета Игоря Стравинского "Петрушка", его оперы "Соловей" оперы "Садко" Римского-Корсакова, оперы "Летучий голландец" Вагнера, сотрудничал с балетной труппой Джорджа Баланчина, создавал декорации к одной из голливудских экранизаций романа Льва Толстого "Воскресение".