Гендиректор "Артека" заявил об уходе с поста

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Алексей Каспржак ушел с поста генерального директора Международного детского центра "Артек".

"Вчера закончилась моя работа в" Артеке". Я сегодня уже не являюсь директором" Артека". Это осознанное решение, мое, которое было принято давно. Просто надо было найти подходящее время", - сказал он во вторник журналистам.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. Но после развала Советского Союза, когда Крым оказался в составе Украины, детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны государства, при этом обсуждались вопросы его возможной продажи частным лицам.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ситуация в "Артеке" начала меняться. Весной того же года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития детского центра до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 гектаров, а его береговая линия протянулась на 7 км. В 2014 году лагерь принял 6 тысяч детей, в 2015 году их было уже 19 тысяч, а в 2016 году - 30 тыс.