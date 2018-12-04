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Кожемяко попросил Шойгу помочь с водоснабжением населенных пунктов Приморского края

Министр обороны сообщил, что в скорейшем времени направит в регион своего заместителя

ТАСС, 4 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в обеспечении граждан бесперебойным водоснабжением в нескольких населенных пунктах Приморья.

"В населенных пунктах Сергеевка, Барано-Оренбургское, Воздвиженка необходимо создать условия по бесперебойному надежному обеспечению граждан водой. Есть проблемы, и граждане обращаются", - сказал Кожемяко в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной.

Также врио губернатора доложил об уже решенных вопросах социального обеспечения военнослужащих, в частности, по предоставлению мест детям военных в дошкольных учреждениях. "В текущем году местами в детских садах обеспечено 2269 детей военнослужащих. Из заявленных 486 детей в возрасте от трех до семи лет поставлены в льготную очередь и получили путевки в дошкольно-образовательные учреждения. С сентября также положительно решили проблемные вопросы по 24 дошкольникам", - доложил Кожемяко министру.

Что касается военно-патриотического воспитания молодежи, по словам Кожемяко, руководство края принимает в этом активное участие, в том числе благодаря развитию филиала парка "Патриот" на острове Русский во Владивостоке. "Территория парка имеет значительный функционал, пользуется интересом как у горожан, так и у гостей Владивостока, в том числе и у иностранных туристов. Он особенно важен в рамках работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Приморский край примет самое активное участие в его дальнейшем развитии, и мы готовы оказать всестороннюю помощь", - подчеркнул Кожемяко.

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов, а также иных вопросов министр обороны распорядился направить своего профильного заместителя в край. "Я услышал вопросы, касаемые ЖКХ. Я думаю, что в ближайшее время направлю к вам своего заместителя, который посмотрит не только эти вопросы", - заверил министр обороны.

В заключение доклада врио губернатора добавил, что между руководством края и командованием Восточного военного округа налажен должный уровень взаимодействия, что позволяет решать все поставленные министром обороны задачи.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПриморский край
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