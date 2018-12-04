Минпросвещения призывает школьников обсуждать ЕГЭ конструктивно, а "не на баррикадах"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает всем желающим школьникам присылать свои предложения по совершенствованию ЕГЭ, а не участвовать в забастовках, как призывал десятиклассник из Санкт-Петербурга. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, распространенном во вторник.

"Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле "баррикады" вряд ли способны привести к какому-либо развитию", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что система ЕГЭ поддерживает учеников из разных регионов, в частности "давая возможность поступить на равных возможностях в университеты, вне зависимости от места проживания." "Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся", - заверили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили о десятикласснике гимназии №622 Санкт-Петербурга, который попытался создать в своей гимназии профсоюз учеников. Школьник также сообщил, что вместе с соратниками планирует путем забастовок добиться отмены Единого государственного экзамена.