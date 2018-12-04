Диетолог Минздрава считает, что здоровые люди могут есть любые продукты на Новый год

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, но не переедать. Об этом во вторник рассказал ТАСС главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Если [человек] здоровый - [есть нужно] немножко, чтобы переварилось, очень-очень умеренно, почему бы себя и не порадовать, Новый год раз в году, это же праздник", - сказал Тутельян. Он уточнил, что в праздничную ночь употреблять можно любые продукты питания, но с ограничением в количестве съеденного. "Нужно есть небольшими порциями, но не переедать и не перепивать", - добавил он также.