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Новый год и Рождество - 2019

Диетолог Минздрава считает, что здоровые люди могут есть любые продукты на Новый год

При этом Виктор Тутельян посоветовал принимать пищу небольшими порциями и не переедать
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, но не переедать. Об этом во вторник рассказал ТАСС главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Если [человек] здоровый - [есть нужно] немножко, чтобы переварилось, очень-очень умеренно, почему бы себя и не порадовать, Новый год раз в году, это же праздник", - сказал Тутельян. Он уточнил, что в праздничную ночь употреблять можно любые продукты питания, но с ограничением в количестве съеденного. "Нужно есть небольшими порциями, но не переедать и не перепивать", - добавил он также.

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