Власти Москвы заинтересованы в сотрудничестве с Нижней Саксонией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы заинтересованы в заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с федеральной землей Германии Нижняя Саксония, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Наверное, возможно было бы подумать о заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Саксонией и Москвой, такого соглашения между нашими регионами нет, и, наверное, это неправильно. Мы могли бы подписать соглашение, которое предопределило и ускорило бы наши отношения в области культуры, туризма, экономики, транспорта и целого ряда других направлений", - сказал Собянин на встрече с делегацией правительства Нижней Саксонии в столичной мэрии.

Мэр Москвы отметил, что Нижняя Саксония является важным партнером для Москвы, отметив активное участие столицы в Ганноверской промышленной выставке-ярмарке и предложив рассмотреть возможность сотрудничества ярмарки и московского комплекса ВДНХ.

"В Москве проводится масштабная реконструкция ВДНХ, это исторический комплекс Москвы, построенный еще во времена Сталина, и он приобретает вторую жизнь. Помимо того, что это красивейшее место, рекреационное, место отдыха, культуры, развлечений, это еще и развивающийся экспоцентр. Приступили к крупному инвестиционному проекту - до 2021 года количество выставочных площадей будет увеличено в два раза - до 150 тысяч. Наверное, было бы логично подумать о взаимодействии и сотрудничестве ВДНХ и Ганноверской ярмарки", - сказал Собянин.

Он добавил, что Москва традиционно поддерживает крепкие связи с германскими землями, а Германия в целом занимает весомую долю в экономическом сотрудничестве с российской столицей. По словам мэра Москвы, в последние годы объем товарооборота между Москвой и Германией стал активно восстанавливаться - в 2017 году он вырос на четверть, и рост продолжается и в этом году.

В свою очередь премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль отметил развитие Москвы, подчеркнув, что российская столица олицетворяет собой урбанизм в западном смысле. "Москва, как известно, крупнейший город Европы, и очень приятно, что, в отличие от многих крупных городов в Азии или в Америке, Москва продолжает оставаться жилым городом, олицетворяет собой урбанизм в западном смысле, и я хочу сказать, что я в Москве себя очень хорошо чувствую <...> И я абсолютно убежден, что, когда времена непростые, очень важно говорить друг с другом. И я принял решение по возможности приезжать раз в год в Москву для того, чтобы внести свой вклад в развитие этих отношений", - сказал Вайль, обращаясь к Собянину.