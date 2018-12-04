Охват поликлиник "бережливым производством" могут увеличить в 24 раза к 2024 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минздрав планирует к 2024 году реорганизовать службы первичной медико-санитарной помощи и увеличить в 24 раза охват первичных медучреждений "бережливым производством". Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, опубликованном на сайте ведомства.

"Бережливое производство" или "lean-технологии" - концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Она предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.

"К 2024 году охват первичных медицинских учреждений бережливым производством планируется увеличить в 24 раза", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2018 года в России уже создана сеть учреждений, обучающих медицинских специалистов "бережливому производству". По данным ведомства, на базе девяти российских вузов обучено уже 2,5 тыс. медработников, а также действует школа лидеров.

Конечная цель этого проекта - переход к "бережливому здравоохранению" в целом. "На пути к этому в 2019 году в 85 субъектах РФ применят бережливые технологии в стационарах, с 2020 года распространят их на санатории", - сообщили в пресс-службе.