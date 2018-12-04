Кинотеатры хотят обязать рассказывать о пожарной безопасности перед сеансами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководителей кинотеатров хотят обязать проводить перед сеансами инструктаж о мерах пожарной безопасности. Об этом говорится в законопроекте, вносящем изменения в правила противопожарного режима в РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Руководитель организации перед началом сеансов в кинозалах обеспечивает информирование зрителей о правилах пожарной безопасности, включая порядок их действий в случае возникновения пожара, расположении эвакуационных путей и выходов из здания, а также об использовании и расположении первичных средств пожаротушения", - говорится в тексте проекта.
Предлагается также запретить в магазинах выгрузку товаров по эвакуационным путям, в больницах предлагается размещать палаты для пациентов в тяжелом состоянии и детей преимущественно на первых этажах зданий.
После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил кинотеатрам информировать зрителей о мерах пожарной безопасности. Некоторые сети кинотеатров в инициативном порядке стали проводить перед сеансами инструктажи.