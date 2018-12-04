В конце года россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

"Последняя суббота декабря станет рабочей. Таким образом, рабочая неделя в преддверии новогодних выходных продлится с 24 декабря по 29 декабря. Потом россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в 2019 году в соответствии с постановлением правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019 году" перенесены следующие выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая, и с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.