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ВЦИОМ: молодежь считает Конституцию демократичной, но отмечает ее разрыв с реалиями

Результаты опроса глава центра привел на заседании Общественной палаты
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Молодежь в большинстве своем считает Конституцию России современной, демократичной и отражающей общечеловеческие ценности, при этом отмечает разрыв между положениями основного закона и реалиями жизни.

Об этом заявил во вторник гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

На пленарном заседании Общественной палаты России он привел результаты опроса, посвященного 25-летию российской Конституции. По словам Федорова, "восприятие Конституции молодежью амбивалентное".

"Доминирует фокус позитивный: восприятие ныне действующей Конституции РФ как современной, демократичной, соответствующей моральным представлениям, отражающей общечеловеческие ценности, отражающей социальную функцию нашего государства", - сказал гендиректор ВЦИОМ.

Второй фокус восприятия Конституции молодежью "менее проявлен, но тоже присутствует", заметил Федоров. Он "концентрируется на разрыве между прекрасными и очень важными и нужными вещами, которые декларируются Конституцией, и реалиями нашей жизни", заявил он.

"Говорят, что Конституция носит отчасти утопический характер, соблюдается далеко не везде и не всегда и, прежде всего, не гарантирует достаточно социальную поддержку", - пояснил Федоров.

Согласно информации на сайте ВЦИОМ, опрос проводился 27 ноября по заказу Государственного центрального музея современной истории России. В телефонном исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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