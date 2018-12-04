Автобус Нарьян-Мар - Красное запустят в 2019 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый автобусный маршрут из заполярного поселка Красное до поселка Искателей, который позволит жителям последнего добраться общественным транспортом до Нарьян-Мара, запустят в начале 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

Поселок Красное - третий по величине населенный пункт НАО после Нарьян-Мара и поселка Искателей.

"Администрация Заполярного района планирует в течение нескольких месяцев запустить межмуниципальный автобусный маршрут [поселок] Искателей - Красное", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС депутат окружного собрания Матвей Чупров, общественный транспорт в Красное не ходит, добраться до Нарьян-Мара из поселка можно только на личном автомобиле. "Фактически это единственная дорога, соединяющая округ с Нарьян-Маром, расстояние - 40 км, у жителей региона появится возможность добираться на общественном транспорте. Дорогу тоже надо ремонтировать - дорога с гравийным покрытием и кое-где уложены плиты. На следующий год запланирована реконструкция участка на въезде в поселок, в 2019 году также будет сделан проект капитального ремонта всей дороги, и после этого начнется реконструкция", - сказал Чупров.

По данным пресс-службы, в окружном бюджете на 2019 году заложено 8 млн рублей на организацию перевозок по маршруту поселок Искателей - Красное. Планируется, что до конца января 2019 года будет проведен электронный аукцион по выбору перевозчика.