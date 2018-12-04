Во Владивостоке опровергли сообщения о том, что родителей школьников просили вести уроки

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство одной из школ Владивостока предложило вести уроки русского языка матери ученика, так как она имеет педагогическое образование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя информацию о якобы имевшем место предложении всем родителям учеников этой школы вести уроки по очереди из-за нехватки специалистов.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что директор школы № 48 предложила родителям самим вести уроки по очереди, так как в школе уже полгода нет учителя русского языка в пятом-шестом классах. Об этой проблеме на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района 3 декабря рассказала мать одного из учащихся. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, после встречи Кожемяко поставил задачу директору департамента образования и науки Приморского края собрать в школе родителей и выяснить, какие еще вопросы необходимо решить.

"Уроки русского языка, несмотря на отсутствие постоянного учителя, в этой школе не прекращались. Их проводили временные замещающие учителя. При этом мама одного из учеников является профессиональным педагогом русского языка по образованию. Именно ей предложили место школьного учителя, хотя она не согласилась", - сказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

В городской администрации добавили, что кадровая проблема в образовании в городе действительно существует. Власти надеются, что с принятием новых краевых законов по поддержке молодых специалистов, в том числе учителей, эта ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Приморья приняло поправки в краевой бюджет. В списке расходов, в частности, числятся затраты на выплаты медицинским и педагогическим работникам по различным статьям, в том числе компенсации коммунальных платежей и единовременные выплаты, доплаты к окладам и другие.