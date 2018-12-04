Осень 2018 года стала одной из самых теплых в России за всю историю наблюдений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Осень 2018 года в России стала самой теплой с 2005 года, сообщили во вторник в Гидрометцентре.

"Это была вторая самая теплая осень в истории метеонаблюдений в России. Теплее нее лишь осень 2005 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя температура осени могла достигнуть абсолютного максимума, если бы не "ноябрьская холодная погода на юге европейской территории и в Сибири". "Прошедший октябрь стал самым теплым, а сентябрь - третьим самым теплым в метеорологической летописи", - отметили в Гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра, в арктическом регионе РФ температура этой осенью превышала норму на 4-6 градусов.