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Осень 2018 года стала одной из самых теплых в России за всю историю наблюдений

В арктическом регионе РФ температура превышала норму на 4-6 градусов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Осень 2018 года в России стала самой теплой с 2005 года, сообщили во вторник в Гидрометцентре.

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"Это была вторая самая теплая осень в истории метеонаблюдений в России. Теплее нее лишь осень 2005 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя температура осени могла достигнуть абсолютного максимума, если бы не "ноябрьская холодная погода на юге европейской территории и в Сибири". "Прошедший октябрь стал самым теплым, а сентябрь - третьим самым теплым в метеорологической летописи", - отметили в Гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра, в арктическом регионе РФ температура этой осенью превышала норму на 4-6 градусов.

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