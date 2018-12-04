Глава Верховного суда России разъяснил необходимость сплошной кассации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решения по кассационным жалобам на решения судов должны приниматься судьями в ходе судебного заседания, а не работниками аппаратов судов, которые дают заключение об их приемлемости. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, отвечая в перерыве проходящего в Москве заседания Совета судей РФ на вопросы журналистов о новом этапе судебной реформы, который произойдет в 2019 году.

После начала работы девяти кассационных и пяти апелляционных судов в системе судов общей юрисдикции заработает и так называемый механизм сплошной кассации, когда жалобы на вступившие в силу решения судов будут рассматриваться только в ходе судебного заседания. В настоящее время вопрос о приемлемости жалоб решается при их поступлении в суд.

"Кассационная жалоба должна рассматриваться не выборочно, когда работник аппарата суда, помощник судьи, консультант готовит свое мнение для судьи, а судья с ним соглашается или не соглашается, а в судебном заседании с участием автора жалобы и сторон по делу", - отметил Лебедев. В ходе судебного заседания должен быть решен вопрос о приемлемости жалобы или об отказе в открытии кассационного судопроизводства, пояснил он. Обязательное рассмотрение кассационной жалобы в ходе судебного заседания впервые вводится в истории отечественного правосудия.

"Сегодня есть группа оппонентов, которые говорят, что суды не справятся. Но так надо работать", - считает Лебедев.

Процедура сплошной кассации будет запущена с момента начала работы девяти кассационных и пяти апелляционных судов, которые сформируют полноценную четырехзвенную систему судов общей юрисдикции. Согласно вступившему в силу закону, они должны заработать не позднее 1 октября 2019 года. Но их работа может начаться и раньше - для этого необходимо, чтобы в каждом из 14 новых судов была заполнена половина штатного расписания. Для этого надо назначить более 450 судей.